На выезде из Циркунов нашли тела мирных жителей (фото)

После освобождения поселка от российских оккупантов следователи провели осмотр места происшествия.
Сообщается, что на трассе из Циркунов в Харьков, где был остановлен враг, находится разбитая техника, выявлены останки тел двух военных россии. Правоохранители обнаружили на месте происшествия останки тел трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами. Один из них, несмотря на обстрелы, кто-то успел похоронить.
Тела изъяты на экспертизу.
Напомним, в селе Циркуны Харьковской области под мостом были обнаружены тела двух женщин. Они подорвались на растяжке, которую оставили после себя оккупанты.
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