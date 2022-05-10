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10.05.2022  09:28   Рита Парфенова

На выезде из Циркунов нашли тела мирных жителей (фото)

После освобождения поселка от российских оккупантов следователи провели осмотр места происшествия.

На выезде из Харькова в Циркуны нашли расстрелянных мирных жителей
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
 
Село Циркуны находилось под обстрелами с первых дней войны, было оккупировано войсками рф. Теперь оно освобождено, и следственно-оперативная группа наконец-то смогла провести осмотр места происшествия.

На выезде из Харькова в Циркуны нашли расстрелянных мирных жителей На выезде из Харькова в Циркуны нашли расстрелянных мирных жителей

Сообщается, что на трассе из Циркунов в Харьков, где был остановлен враг, находится разбитая техника, выявлены останки тел двух военных россии. Правоохранители обнаружили на месте происшествия останки тел трех наших граждан, которые были расстреляны рашистами. Один из них, несмотря на обстрелы, кто-то успел похоронить.

На выезде из Харькова в Циркуны нашли расстрелянных мирных жителей

Тела изъяты на экспертизу.

Напомним, в селе Циркуны Харьковской области под мостом были обнаружены тела двух женщин. Они подорвались на растяжке, которую оставили после себя оккупанты.

Тэги:  агрессия россии, циркуны, харьков
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