Як у Циркунах прибирають наслідки руського миру (фото)

Мешканці деокупованого населеного пункту зібралися, щоб навести лад в розтрощених учбових закладах громади.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Циркунівські Вісті.
У суботу, 5 листопада, відбулось наведення ладу у приміщеннях пошкоджених та розграбованих окупантами, Циркунівського та Тишківського ліцеїв.
«Враховуючи те, що Циркунівська ОТГ розташована зовсім поруч з лінією вогню, люди сповнені вірою та надією на скоріше повернення до мирного життя», – розповілі на каналі.
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