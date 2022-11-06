06.11.2022 12:22 Рита Парфенова

Як у Циркунах прибирають наслідки руського миру (фото)

Мешканці деокупованого населеного пункту зібралися, щоб навести лад в розтрощених учбових закладах громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Циркунівські Вісті.



У суботу, 5 листопада, відбулось наведення ладу у приміщеннях пошкоджених та розграбованих окупантами, Циркунівського та Тишківського ліцеїв.



«Враховуючи те, що Циркунівська ОТГ розташована зовсім поруч з лінією вогню, люди сповнені вірою та надією на скоріше повернення до мирного життя», – розповілі на каналі.

Нагадаємо, у Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.