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06.11.2022  12:22   Рита Парфенова

Як у Циркунах прибирають наслідки руського миру (фото)

Мешканці деокупованого населеного пункту зібралися, щоб навести лад в розтрощених учбових закладах громади.

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Циркунівські Вісті.

У суботу, 5 листопада, відбулось наведення ладу у приміщеннях пошкоджених та розграбованих окупантами, Циркунівського та Тишківського ліцеїв.

«Враховуючи те, що Циркунівська ОТГ розташована зовсім поруч з лінією вогню, люди сповнені вірою та надією на скоріше повернення до мирного життя», – розповілі на каналі.

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Новини Харькова: у Циркунах прибирають наслідки руського миру

Нагадаємо, у Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

Источник:   Циркунівські Вісті
 Тэги:  деоккупация, циркуны, харьков, агрессия россии
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