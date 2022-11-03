03.11.2022 12:48 Рита Парфенова

Прикординники показали, що на звільнених територіях Харківщини залишили військові рф (фото)

Склад БК та кинуті авто, конфісковані у місцевих жителів, знайшли в одному з деокупованих сіл Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посіланням на Східне регіональне управління ДПСУ.

Днями прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції та військовослужбовцями ТрО проводили в одному із звільнених населених пунктів контрдиверсійні заходи.



В ході цих заходів виявлені залишені окупантами 120 мм артилерійські снаряди.



Під час проведення подальших заходів правоохоронці виявили шість транспортних засобів позначених символікою армії загарбників «Z». Автівки були викрадені у місцевих мешканців. Національна поліція проводить заходи щодо встановлення власників автомобілів.





Про виявлення снарядів прикордонники повідомили співробітників ДСНС. Вибухонебезпечні предмети вилучено та буде знищено. Подальші перевірочні заходи тривають.

Нагадаємо, у Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.