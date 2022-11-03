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03.11.2022  12:48   Рита Парфенова

Прикординники показали, що на звільнених територіях Харківщини залишили військові рф (фото)

Склад БК та кинуті авто, конфісковані у місцевих жителів, знайшли в одному з деокупованих сіл Харківської області.

Склад БК та кинуті авто знайшли в одному з деокупованих сіл Харківської області Склад БК та кинуті авто знайшли в одному з деокупованих сіл Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посіланням на Східне регіональне управління ДПСУ.

Днями прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції та військовослужбовцями ТрО проводили в одному із звільнених населених пунктів контрдиверсійні заходи.

В ході цих заходів виявлені залишені окупантами 120 мм артилерійські снаряди.

Під час проведення подальших заходів правоохоронці виявили шість транспортних засобів позначених символікою армії загарбників «Z». Автівки були викрадені у місцевих мешканців. Національна поліція проводить заходи щодо встановлення власників автомобілів.

Склад БК та кинуті авто знайшли в одному з деокупованих сіл Харківської області Склад БК та кинуті авто знайшли в одному з деокупованих сіл Харківської області

Про виявлення снарядів прикордонники повідомили співробітників ДСНС. Вибухонебезпечні предмети вилучено та буде знищено. Подальші перевірочні заходи тривають.

Нагадаємо, у Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

Источник:   Східне регіональне управління ДПСУ
 Тэги:  деоккупация, харьков, агрессия россии
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