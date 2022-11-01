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01.11.2022  11:25   Рита Парфенова

Як виглядає руський шпиталь на деокупованій території Харківщини (фото)

У Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

У Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

Про це повідомив канал Оперативний ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Відступаючи, війська рф залишили після себе розтяжки та міни, які знайшли та знешкодили вибухотехніки.

На території підприємства ворожі війська залишили руїни та купу сміття, серед якого шприці російського виробництва, медикаменти, георгіївські стрічки та форма військових російської федерації.

У Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

У Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

У Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

У Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

У Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.

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Источник:   Оперативний ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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