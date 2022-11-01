Як виглядає руський шпиталь на деокупованій території Харківщини (фото)

У Чугуївському районі поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян.
Про це повідомив канал Оперативний ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Відступаючи, війська рф залишили після себе розтяжки та міни, які знайшли та знешкодили вибухотехніки.
На території підприємства ворожі війська залишили руїни та купу сміття, серед якого шприці російського виробництва, медикаменти, георгіївські стрічки та форма військових російської федерації.
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