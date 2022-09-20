Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупації (фото)

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Гороскоп на 20 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні особливо добре ви почуватиметеся далеко від насидженого місця – у відрядженні, у роз'їздах, на відпочинку.

Прогноз погоди у Харкові на 20 вересня У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися.