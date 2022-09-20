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20.09.2022  11:07   Рита Парфенова

Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупації (фото)

Оприлюднені фотографії залізничної станції Козача Лопань та місцевого залізничного вокзалу.

Новини Харкова: Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупації

Фото будівлі вокзалу та залізничної станції оприлюднили у Дергачівській міськраді, передає РЕДПОСТ.

На знімках залічничного вокзалу, де розташовувався військовий штаб російських окупантів, можна побачити розтрощені обстрілами стіни, розкидані речі та смиття, залишене окупантами.

Новини Харкова: Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупації

Новини Харкова: Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупаціїНовини Харкова: Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупаціїНовини Харкова: Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупаціїНовини Харкова: Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупаціїНовини Харкова: Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупаціїНовини Харкова: Як виглядає вокзал у Козачій Лопані після деокупації

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  казачья лопань, харьков, агрессия россии
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