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03.08.2022  20:40   Дмитрий Колоней

Під Харковом окупанти примусово вивозять цивільних до РФ

Цим під Харковом займаються військові так званої «ЛНР».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, військові так званої «ЛНР» примусово «евакуюють»  мешканців смт Козача Лопань до наметових таборів Бєлгородської області РФ, маніпулюючи та залякуючи цивільних обстрілами з боку української армії. 
 
Всі дані перевіряються, триває досудове розслідування. У подальшому матеріали будуть передані до Управління СБУ в Харківській області.
 
Дергачівської окружною прокуратурою Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальної справі щодо  порушення законів та звичаїв війни. 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, насильно вывозят, харьков, казачья лопань
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