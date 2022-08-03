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03.08.2022  21:30   Дмитрий Колоней

Розробляється проект реставрації музею Григорія Сковороди на Харківщині

Про відновлення одного з відомих музеїв Харківщини розповів Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.


Прокуратура
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, у Харкові з візітом знаходився Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Щодо відновлення меморіального музею Григорія Сковороди, який 6 травня 2022 року був зрйнований ракетою окупантів, Олександр Ткаченко, наразі складно визначити, скільки коштів необхідно буде витратити на реставрацію музею.
 
«На Харківщині є один спеціальний об’єкт особливого значення – це Сковородинівка, музей, який було розбомблено, ми переконані в цьому, спеціально. Адже це приміщення розташовується в селі і поруч не було військових об’єктів, але саме в нього потрапила російська ракета. Про схожі випадки щодо культурних пам’яток ми вже говорили на зустрічах з моїми колегами, міністрами Європейського Союзу і ЮНЕСКО. Усе це буде зафіксовано як військові злочини. Будемо надалі працювати для того, щоб знайти прямих донорів для відновлення об’єктів», – заявив Олександр Ткаченко. 
 
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зауважив, що наразі вже готується проєктно-кошторисна документація щодо цього об’єкту. Зокрема, пам'ятки культурної спадщини – контора та комора, які ще до війни перебували  на реставрації, теж були пошкоджені. Так, на пам'ятці місцевого значення – коморі – зруйнували новий дах та пошкодили стіни. Будинок музею потребує реставрації. На сьогодні уже розпочали роботи з першого етапу: протиаварійні та консерваційні.
 
«До грудня вже хочемо закінчити розробку проєкту, здійснити консервацію об'єкта і максимально все це зберегти. Головне, щоб нам дозволила здійснити це та воєнна ситуація, яку будемо мати. Загалом ще до війни ми планували відкрити абсолютно новий комплекс у Сковородинівці у межах Програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Цю подію хотіли приурочити до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди», – наголосив Олег Синєгубов.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  обстрел, сковородиновка, харьков, агрессия россии
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