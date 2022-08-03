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03.08.2022  21:59   Дмитрий Колоней

Трьох джентльменів удачи на горячому зловили харківські патрульні (фото)

Харківські крадії "згоріли" на злочинній "роботі".

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, в Харкові затримали чоловіків, вдень 3 серпня 2022 року, на вулиці Леся Сердюка, охоронці порядку помітили трьох підозрілих чоловіків. Вони демонтували та виносили обладнання зі зруйнованого в результаті обстрілів магазину.
 
 
Патрульні звернулись до них для перевірки. Під час розмови з правоохоронцями чоловіки розповіли, що самовільно проникнули до приміщення аби заволодіти обладнанням.
 
Поліцейські затримали громадян та викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  воровство, кража, харьков
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