03.08.2022 21:59 Дмитрий Колоней

Трьох джентльменів удачи на горячому зловили харківські патрульні (фото)

Харківські крадії "згоріли" на злочинній "роботі".

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Патрульну поліцію, в Харкові затримали чоловіків, вдень 3 серпня 2022 року, на вулиці Леся Сердюка, охоронці порядку помітили трьох підозрілих чоловіків. Вони демонтували та виносили обладнання зі зруйнованого в результаті обстрілів магазину.

Патрульні звернулись до них для перевірки. Під час розмови з правоохоронцями чоловіки розповіли, що самовільно проникнули до приміщення аби заволодіти обладнанням.

Поліцейські затримали громадян та викликали на місце слідчо-оперативну групу.