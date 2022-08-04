Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 82%. Температура повітря +26°...+25°C (відчувається як +29°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +23°...+20°C (відчувається як +28°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Зірки схилятимуть до швидких рішень, і в цьому таїться каверза. З одного боку, добре, коли питання вирішуються на льоту, з іншого ж – дуже великий ризик похапцем зробити помилку, можливо, навіть фатальну.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ.
4 серпня відзначається День самотніх працюючих жінок, покликаний відзначити важливу роль, яку вони відіграють у суспільстві.
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