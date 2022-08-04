04.08.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 82%. Температура повітря +26°...+25°C (відчувається як +29°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +23°...+20°C (відчувається як +28°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.