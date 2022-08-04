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04.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 серпня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Удень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ.

харьков разрушения

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +18°...+22°C (відчувається як +20°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 82%. Температура повітря +26°...+25°C (відчувається як +29°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Увечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +23°...+20°C (відчувається як +28°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 60%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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