03.08.2022 20:21 Дмитрий Колоней

Працює безоплатна психологічна допомога тим, хто постраждав від війни

Її можуть отримати телефоном громадяни у восьми странах світу.



ХОГА

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на сайт ХОДА, “гарячу лінію” безоплатної психологічної допомоги 0-800-100-102 запустила 1 червня Національна психологічна асоціація. Вона працює з 10:00 до 20:00 щодня, без вихідних.

Також лінія приймає дзвінки громадян України, які нині перебувають в інших країнах:

Чехії +420 800 012 058;

Польщі +48 800 088 141;

Франції +33 805 080 466;

Португалії +351 800 780 756;

Швеції +46 20 160 46 46;

Ірландії +353 1800 817 519;

Італії +39 800 939 092.

Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери безкоштовні.

«”Гаряча лінія” працює у двох форматах - через аудіо та відеозв’язок. Психологи лінії - це кваліфіковані спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання з кризових психологічних інтервенцій, травматерапії та роботи з темами насильства. Спеціалісти мають відповідний досвід роботи і дотримуються етичних стандартів», - зазначають організатори.

Також у Національній психологічній асоціації наголошують на конфіденційності - запис розмов не ведеться. У разі необхідності спеціалісти лінії скеровуватимуть звернення до фахових спеціалістів суміжних спеціальностей.

Довідка. Робота лінії стала можливою за фінансової підтримки Європейського Союзу. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні підтримала запуск “гарячої лінії” для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни. Технічна підтримка роботи лінії забезпечена компаніями Amazon та Deloitte.