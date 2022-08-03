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03.08.2022  20:21   Дмитрий Колоней

Працює безоплатна психологічна допомога тим, хто постраждав від війни

Її можуть отримати телефоном громадяни у восьми странах світу.


ХОГА
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на сайт ХОДА, “гарячу лінію” безоплатної психологічної допомоги 0-800-100-102 запустила 1 червня Національна психологічна асоціація. Вона працює з 10:00 до 20:00 щодня, без вихідних.
 
Також лінія приймає дзвінки громадян України, які нині перебувають в інших країнах:
 
  • Чехії +420 800 012 058;
  • Польщі +48 800 088 141;
  • Франції +33 805 080 466;
  • Португалії +351 800 780 756;
  • Швеції +46 20 160 46 46;
  • Ірландії +353 1800 817 519;
  • Італії +39 800 939 092.
 
Дзвінки з усіх мобільних операторів цих країн на відповідні номери безкоштовні.
 
«”Гаряча лінія” працює у двох форматах - через аудіо та відеозв’язок. Психологи лінії - це кваліфіковані спеціалісти, які пройшли спеціальне навчання з кризових психологічних інтервенцій, травматерапії та роботи з темами насильства. Спеціалісти мають відповідний досвід роботи і дотримуються етичних стандартів», - зазначають організатори.
 
Також у Національній психологічній асоціації наголошують на конфіденційності - запис розмов не ведеться. У разі необхідності спеціалісти лінії скеровуватимуть звернення до фахових спеціалістів суміжних спеціальностей.
 
Довідка. Робота лінії стала можливою за фінансової підтримки Європейського Союзу. Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні підтримала запуск “гарячої лінії” для надання психологічної допомоги українцям, які постраждали від війни. Технічна підтримка роботи лінії забезпечена компаніями Amazon та Deloitte.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  агрессия россии, психологическая помощь, украина, европа
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