29.10.2022 19:35

Харківські діти долучилися до проєкту з психологічної підтримки (фото)

До проекту «Чарівні дзвінки» підключилися маленькі діти з харківських багатодітних сімей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, участь у проєкті взяли 50 дітей віком від 3 до 9 років, які постраждали від повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Щоб зменшити негативний емоційний фон, їм запропонували поспілкуватися з казковим героєм Морквинкою.

«Через спеціальний додаток «MaPanda» дитині телефонує казковий персонаж Морквинка, яка стає їй справжній другом, підтримує, грає, спілкується. Це все необхідно, щоб нівелювати у дитини почуття втрати через тривожні події. Для когось це втрата звичної обстановки та оточення, вимушений переїзд в іншу країну, а для когось - втрата домівки і навіть близьких», - розповіли у департаменті.

За казковими героями ховаються педагоги раннього розвитку та психологи. Батьки можуть самі обирати теми спілкування, тому на дитину чекають не лише інтерактивні ігри, але й навчання.