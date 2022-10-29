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29.10.2022  19:35   

Харківські діти долучилися до проєкту з психологічної підтримки (фото)

До проекту «Чарівні дзвінки» підключилися маленькі діти з харківських багатодітних сімей.

Долучилися до проєкту з психологічної підтримки харківські діти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, участь у проєкті взяли 50 дітей віком від 3 до 9 років, які постраждали від повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Щоб зменшити негативний емоційний фон, їм запропонували поспілкуватися з казковим героєм Морквинкою.  
 
Долучилися до проєкту з психологічної підтримки харківські діти
 
«Через спеціальний додаток «MaPanda» дитині телефонує казковий персонаж Морквинка, яка стає їй справжній другом, підтримує, грає, спілкується. Це все необхідно, щоб нівелювати у дитини почуття втрати через тривожні події. Для когось це втрата звичної обстановки та оточення, вимушений переїзд в іншу країну, а для когось - втрата  домівки і навіть близьких», - розповіли у департаменті.  
Долучилися до проєкту з психологічної підтримки харківські діти
 
За казковими героями ховаються педагоги раннього розвитку та психологи. Батьки можуть самі обирати теми спілкування, тому на дитину чекають не лише інтерактивні ігри, але й навчання.
Долучилися до проєкту з психологічної підтримки харківські діти
 
Долучилися до проєкту з психологічної підтримки харківські діти
 
Тэги:  дети, психологическая помощь, харьков
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