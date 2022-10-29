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29.10.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Ворог обстрілював Харківщину з мінометів, ствольної та реактивної артилерії (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 29 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Ворог обстрілював Харківщину з мінометів, ствольної та реактивної артилерії (відео)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 
 
Ворог здійснював обстріли:
 
на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;
 
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них  - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 3 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету Х-59 та 2 БпЛА “Орлан -10” ворога.
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об’єктів окупантів.
 
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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