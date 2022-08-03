    
Главная Новини Харкова Армія Противник обстрілював десятки населених пунктів Харківщини (відео)
03.08.2022  19:51   Дмитрий Колоней

Противник обстрілював десятки населених пунктів Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 3 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням Генштаб ЗСУ, на Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка. Завдав авіаудару неподалік Прудянки.
 
Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.08 Культура та туризм Розробляється проект реставрації музею Григорія Сковороди на Харківщині 03.08 Надзвичайні події Під Харковом окупанти примусово вивозять цивільних до РФ 03.08 Медицина Працює безоплатна психологічна допомога тим, хто постраждав від війни
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 