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03.08.2022  19:19   Дмитрий Колоней

Збитки у сотні тисяч: під Харковом судитимуть "чорних лісорубів" (фото)

Обвинувачувальний факт затверджено та направлено до суду під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру,  за даними слідства, наприкінці січня-на початку лютого 2021 року мешканці смт Краснокутськ, один з яких є підприємцем, організували незаконну порубку дерев у Богодухівському районі. Незаконно спиляні дерева з метою їх переробки зловмисники планували перевезти за допомогою вантажного автомобіля «Урал» та трактора «ЮМЗ».
 
Під час навантаження зрубаної деревини чорних лісорубів викрили правоохоронці. Сума завданої шкоди становить майже 350 тис. грн. Обвинувачувальний акт направлено до Краснокутського районного суду Харківської області.
Досудове розслідування проводили слідчі СВ №2 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП у Харківській області.

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  черный лесоруб, незаконная порубка, харьков, краснокутск
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