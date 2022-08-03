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03.08.2022  18:50   Дмитрий Колоней

Олександ Усик дав можливість українцям подивитися його бій з Ентоні Джошуа (відео)

Про це розповів промоутер Усіка Олександр Красюк. Суспільне

Усик викупив права на трансляцію реваншу для показу в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на НВ Спорт, українці, які не мають доступу до інтернету чи Megogo, зможуть побачити прямий ефір поєдинку на телеканалі Суспільне.
 
Промоутер українського боксера зазначив, що Олександр Усик, який викупив права на показ власним коштом, безоплатно хоче передати його всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий українець міг спостерігати у прямому ефірі.
 
Бій-реванш відбудеться 20 серпня 2022 року у Саудівській Аравії. Перед організаторами стоїть завдання зібрати якнайбільше грошей для України за допомогою благодійного фонду боксера.
 
«Під час прямого ефіру кожен охочий зможе за допомогою QR-коду зробити внесок у перемогу. Також усі гроші від спонсорів, які допомагатимуть цій трансляції, переходитимуть до фонду Олександра Усика та будуть направлені на допомогу Україні», - додав Красюк.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про перший поєдинок Усіка, в якому український боксер переміг Джошуа і став чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA (Super), IBF, WBO та IBO.
 
 
 
Источник:   НВ Спорт
 Тэги:  усик, бокс, украина, спорт
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