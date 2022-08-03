    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти все частіше конфліктують на етнічному ґрунті (відео)
03.08.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Окупанти все частіше конфліктують на етнічному ґрунті (відео)

Про це свідчить нове перехоплення спецслужб України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на СБУ, загарбник у телефонній розмові розповідає, як п’яний тувинець із 55-ої бригади окупаційній армії відкрив вогонь по командиру розвідувального батальйону. 
 
«Потерпілий» у відповідь відправив БТР з особовим складом у розташування 55 бригади для «показового приборкання» непокірних. 
 
«Они на БТРе приехали, нах*й, троих затрехсотили, нах*й, или сколько там человек. Остальных всех на колени поставили и сказали: «Извиняйтесь, пид*ры, пока мы вас не расху*рили, короче…» – розповідає очевидець.
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, конфликты, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.08 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Дергачі 03.08 Армія У Оленівці знущалися, били та вбивали українських військовополонених 03.08 Надзвичайні події Стало відомо про стан здоров'я потерпілим внаслідок обстрілу Чугуєва 3 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 