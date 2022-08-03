03.08.2022 17:58 Дмитрий Колоней

В Україні з'являться нові податки та зникнуть старі пільги: дізнайтеся які саме

Кабмін України розглядає можливість запровадження в країні додаткового збору чи мита, а також внесення змін до пільгового податкового режиму для фізосіб-підприємців (ФОП).



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Реал, вважається, що ці заходи допоможуть країні наповнити держбюджет, який під час війни втрачає левову частку доходів. Щоправда, чіткої думки поки немає.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що зараз обговорюється це питання. Така ініціатива може не називатися додатковим митом, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції з купівлі імпортних товарів.

Можливо буде скасовано пільги для деяких категорій ФОП. Зараз ФОП мають право платити 2% з обороту, всього 5%, а третя група розширилася "по суті до нескінченності", і ці моменти також можуть бути переглянуті.

Відомо, що Кабінет міністрів України розпочав підготовку законопроекту про додатковий збір на імпорт. Передбачається, що він становитиме 10% операцій з обміну валюти для закупівлі будь-яких товарів чи послуг за кордоном. За словами заступника голови комітету з фінансів, податкової та митної політики, нардепа Ярослава Железняка уряд внесе законопроект до Верховної Ради найближчими тижнями.

За розрахунками уряду, такий крок має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню. Однак якщо подорожчають усі імпортні товари та послуги без винятку, то й українське виробництво, яке потребує імпортних компонентів, коштуватиме дорожче.Максим Орищак, аналітик компанії «Центр біржових технологій» (ЦБТ) вважає, що запровадження нових податків — це логічний крок із боку держави, адже Україні треба намагатися якось уникнути дефолту.