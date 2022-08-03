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03.08.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Дергачі

Російські військові обстріляли місто Дергач Харківської області.

Обстріл Дергачі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Дергачівську міську раду.
 
Повідомляється, що 3 серпня окупанти обстріляли місто Дергачі Харківської області з артилерії. За попередньою інформацією, є постраждалі.
 
Громадян просять не залишати укриття.
 
Нагадаємо, вдень 3 серпня окупанти обстріляли місто Чугуїв.
 
Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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