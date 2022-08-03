03.08.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Харківські енергетики відновили електропостачання після ворожого обстрілу

Відновлювальні роботи проводились у житловому районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на «Харківобленерго».

Повідомляється, що фахівці Холодногірського району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання після ракетного обстрілу Харкова вранці 3 серпня.

З ранку бригада енергетиків розпочала відновлювальні роботи. Фахівці перевірили цілісність конструкцій елементів електричної мережі та замінили ушкоджений провід. Протягом трьох годин електропостачання було відновлено у повному обсязі.

"Вирва від потужного вибуху глибиною у декілька метрів утворилася самісінько біля опори повітряної лінії електропередачі. Дивом залізобетонна опора залишилася майже не ушкодженою та придатною для подальшого використання. Проте, уламки та вибухова хвиля перебили провід одразу на трьох прольотах електричної мережі", - розповіли в обленерго.

Нагадаємо, комунальники щоденно усувають десятки аварій на водогонах Харкова.