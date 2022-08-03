03.08.2022 17:13 Дмитрий Колоней
У Оленівці знущалися, били та вбивали українських військовополонених
Про це інформує військова розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на ГУР МО України, Встановлено деякі обставини навмисного вбивства українських військовополонених в колонії у н. п. Оленівка (Донецька область), в якій перебували українські військовополонені, у т. ч. зі складу полку “Азов”.
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Допити полонених проводили слідчі т. зв. “мдб днр” спільно з представниками ПВК “Вагнер” та фсб рф. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. У разі реалізації зазначеного плану представники фсб планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими “скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України”.
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Допити проводилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.
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Російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених. За наявними даними, мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК “Вагнер” з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі у приміщенні.
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