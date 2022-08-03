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03.08.2022  11:53   Рита Парфенова

Комунальники щоденно усувають десятки аварій на водогонах Харкова

Щодня бригади водоканалу виконують необхідний обсяг робіт, спрямованих на безперебійне подання води харків'янам.

Новини Харкова: комунальники відновлюють водопостачання

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал», учора робітниками підприємства було ліквідовано 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 8 оглядових колодязів.

Сьогодні бригади аварійно-відновлювальних робіт взяли в роботу 17 пошкоджених ділянок трубопроводів. Зокрема, у Київському районі ремонтники займаються усуненням аварійних ситуацій на вул. Старошишківській та вул. Куликівській.

«У військовий час часто доводиться працювати не лише в складних, а й у небезпечних для життя умовах. Незважаючи на ці обставини, ситуація з водопостачанням у районі повністю контрольована. Досвідченими бригадами своєчасно усуваються аварійні ситуації на водоводах, проводяться перекладки технічно зношених ділянок мереж та вводів у будинки, капітально ремонтуються водорозбірні колонки та оглядові колодязі. Також завжди готові оперативно ліквідувати аварії, що виникають внаслідок ворожого обстрілу. На цей випадок ми виробили вже перевірений часом алгоритм дій», - розповів начальник Київської районної служби зовнішніх водопровідних мереж Віталій Чупандін.

Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.

Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, якість води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Источник:   КП Харківводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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