Как выбрать лазерный нивелир (уровень): устройство и сфера применения

Один из самых популярных и универсальных измерительных инструментов, который пригодится практически в любом деле - лазерный нивелир. В отличие от обычного, пузырькового, он работает по принципу лазерной указки, которая позволяет сделать наглядную разметку практически любой области. Он не требует от пользователя каких-либо навыков, значительно облегчает работу специалистов разного рода, в особенности строителей. Что такое лазерный нивелир? Благодаря 3-м линиям и точке склона нивелир позволяет ровно устанавливать мебель, класть плитку, и т.д. Установленный внутри лазер генерирует луч определенной длины, который вращаясь, проецируется в воздухе или на любой плоскости. Прибор самостоятельно выравнивает относительно горизонта, позволяя получить максимально точные показания. Чем отличается от уровня? Нивелиры значительно точнее - погрешность при их использовании не превышает 0,2-0,3 мм на каждый метр проекции.
Лазерный нивелир ставит «лазерный крест» на неровностях - теперь все будет точно. Его сфера применения - это внутренние и наружные работы, монтаж и отделка. Рабочий диапазон, на котором виден лазерный луч, составляет от 10 до 40 м. При использовании специального устройства - мишени (входит в комплект), он повышается до 50-80 м. Принцип работы лазерного нивелира основывается на измерениях наклона визирных линий с каждой точки. Само устройство достаточно стандартизировано с точки зрения технологии. Оно состоит из зрительной трубы с линзами, ватерпаса и видоискателя. Точность измерения зависит от оптики и типа компенсатора.
На сегодняшний день на рынке представлено множество приборов для строительства, поражающих своим богатым функционалом и высоким качеством. Но все они отличаются. Помимо привычной нам классификации на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные инструменты, лазерные нивелиры могут иметь разные цвета лазера, а также дальность действия.
Различают такие виды рабочей длины лазерного луча:
Чтобы точно знать, как выбрать лазерный нивелир специалисты советуют учесть несколько принципиальных советов:
Таким образом, уровень с лазерной разметкой представляет собой высокотехнологичное решение с обширной сферой применения. Дополнительные устройства - дистанционные пульты, механизмы для крепления, а также системы управления и самовыравнивания обеспечивают точный результат и упрощают работу мастера.
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