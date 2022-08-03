03.08.2022 12:10

Как выбрать лазерный нивелир (уровень): устройство и сфера применения

Один из самых популярных и универсальных измерительных инструментов, который пригодится практически в любом деле - лазерный нивелир. В отличие от обычного, пузырькового, он работает по принципу лазерной указки, которая позволяет сделать наглядную разметку практически любой области. Он не требует от пользователя каких-либо навыков, значительно облегчает работу специалистов разного рода, в особенности строителей. Что такое лазерный нивелир? Благодаря 3-м линиям и точке склона нивелир позволяет ровно устанавливать мебель, класть плитку, и т.д. Установленный внутри лазер генерирует луч определенной длины, который вращаясь, проецируется в воздухе или на любой плоскости. Прибор самостоятельно выравнивает относительно горизонта, позволяя получить максимально точные показания. Чем отличается от уровня? Нивелиры значительно точнее - погрешность при их использовании не превышает 0,2-0,3 мм на каждый метр проекции.

Назначение и устройство лазерного нивелира

Лазерный нивелир ставит «лазерный крест» на неровностях - теперь все будет точно. Его сфера применения - это внутренние и наружные работы, монтаж и отделка. Рабочий диапазон, на котором виден лазерный луч, составляет от 10 до 40 м. При использовании специального устройства - мишени (входит в комплект), он повышается до 50-80 м. Принцип работы лазерного нивелира основывается на измерениях наклона визирных линий с каждой точки. Само устройство достаточно стандартизировано с точки зрения технологии. Оно состоит из зрительной трубы с линзами, ватерпаса и видоискателя. Точность измерения зависит от оптики и типа компенсатора.

Классификация лазерных нивелиров

На сегодняшний день на рынке представлено множество приборов для строительства, поражающих своим богатым функционалом и высоким качеством. Но все они отличаются. Помимо привычной нам классификации на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные инструменты, лазерные нивелиры могут иметь разные цвета лазера, а также дальность действия.

Различают такие виды рабочей длины лазерного луча:

С коротким рабочим расстоянием. Это отличный вариант для тех, кто выполняет работу в закрытых помещениях небольшой площади. К примеру квартиры, комнаты, подсобные помещения. Такие приборы способны проецировать свой луч от 10 до 30 метров. Подобные нивелиры отлично показывают себя в работе и их функционал включает в себя все необходимое для точной разметки; С длинным рабочим расстоянием. Такие приборы следует выбирать тем, кто постоянно производит разметку на улице или работает в больших помещениях. Часто, такие лазеры имеют два луча - красный и зеленый. Отлично нивелир зарекомендовал себя и в работе в условиях улицы, где необходимо, например, возвести забор. Лазер такого инструмента будет отлично виден даже в солнечную погоду на большом расстоянии, что сделает вашу работу максимально легкой и удобной.

Советы по выбору

Чтобы точно знать, как выбрать лазерный нивелир специалисты советуют учесть несколько принципиальных советов:

Для получения четких характеристик следует выбирать модели устройств известного производителя, так как по-другому высокой точности можно не получить;

Дальность построения. Это максимальное расстояние от уровня, на котором видны лучи. Для ремонта квартиры вполне достаточно 15 метров. На улице бывает нужна дальность побольше;

Толщина лазерного луча. Она может быть различной на разном расстоянии. На расстоянии 10-15 см от прибора она составляет 2 мм, на удаленности около пяти метров - 3 мм, более десяти метров - 5 мм.

Вывод

Таким образом, уровень с лазерной разметкой представляет собой высокотехнологичное решение с обширной сферой применения. Дополнительные устройства - дистанционные пульты, механизмы для крепления, а также системы управления и самовыравнивания обеспечивают точный результат и упрощают работу мастера.