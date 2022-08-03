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03.08.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові проходить конкурс дитячого малюнку

Конкурс відбувається під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Конкурс дитячого малюнка у Харкові
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що Департамент культури Харківської міської ради оголошує конкурс дитячого малюнку «Мирне майбутнє Харкова».
 
Як повідомили у Департаменті культури, конкурс проводиться до Дня міста, який відзначатиметься 23 серпня.
 
«Нехай наші діти малюють лише мирне майбутнє рідного міста та втілюють на малюнках свої бажання та бачення, яким буде Харків дитячої мрії, як він відродиться, оживе та розквітне у мирний час», – пояснили тему конкурсу у Департаменті культури.
 
Роботи прийматимуться з 3 по 18 серпня на електронну адресу: [email protected]
 
Малюнки розмістять у соцмережах «Telegram» та «Instagram» на сторінках: @prostir_kh. Крім того, в «Instagram» можна буде проголосувати за малюнки, що сподобалися. На переможця в номінації «Глядачні симпатії» чекає особливий сюрприз.
 
Найкращі 23 малюнки продемонструють на екранах Харківського метрополітену напередодні Дня міста.
 
Нагадаємо, харківські школярі мають можливість долучитись до участі в онлайн-конкурсі фізичної активності.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, конкурс
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