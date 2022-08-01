01.08.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Харківських школярів запрошують на конкурс до Дня міста

В конкурсі визначатимуть найактивніших і креативніших школярів рідного міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що харківські школярі мають можливість долучитись до участі в онлайн-конкурсі фізичної активності.

Як зазначили у Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, війна докорінно змінила звичний ритм життя харків'ян. Наразі у місті не працюють секції, гуртки та центри, закрито дитячо-юнацькі спортивні школи та майданчики. Однак навіть у таких умовах небайдужі до фізичного виховання дітей тренери, інструктори та спортклуби запускають власні онлайн-проєкти, які допомагають їхнім вихованцям бути у формі та продовжувати вести здоровий спосіб життя.

«Знаємо, що для багатьох юних харків'ян онлайн-заняття – це ковток свіжого повітря у сучасних реаліях. Тому ми вирішили додати змагальну родзинку до буденного тренування та оголошуємо онлайн-конкурс #Яхарківспортивний, в якому разом з вами визначатимемо найактивніших та найкреативніших юних спортсменів міста», - зазначили в департаменті», - зазначили в департаменті.

Для участі у конкурсі необхідно зняти своє онлайн-тренування на телефон, змонтувати відео у форматі «TikTok» та з дозволу батьків до 15 серпня надіслати його на електронну пошту: [email protected]

До відео є деякі умови:

знімати вертикально;

для чіткої картинки використовувати штатив;

не знімати проти світла;

накладати музику/ефекти та пам'ятати про якість відео (дозвіл має бути не менше 1080 dp).

Журі оцінюватиме лише учасників, які виконали усі умови конкурсу. Десять найкращих відео опублікують 16 серпня на сторінці департаменту « TikTok ». Переможцями стануть автори трьох роликів, які наберуть найбільшу кількість лайків. Їхні автори отримають нагороди від Харківської міської ради та Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. Підсумки конкурсу підіб'ють 23 серпня.

Нагадаємо, у Харкові визначили переможців фотоконкурсу.