01.08.2022 16:25 Віталій Хінєвіч

В Україні створили платформу для популяризації української науки

«Вільна Наука» запрошує до співпраці науковців та журналістів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Нещодавно в Україні запрацював сайт «Вільна Наука» для популяризації української науки.

За допомогою сайту, наукові інститути та установи можуть з легкістю розповідати про свої відкриття та публікувати пресрелізи, а журналісти – отримувати контакт з представниками наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості.

Метою проєкту є створення нових можливостей для:

учених (щодо популяризації результатів);

журналістів (щодо уточнення результатів і перевірки трактувань наукових доробків українських вчених);

українських і міжнародних інвесторів (для ознайомлення з практичними доробками вчених).

Також читачі можуть дізнаватись новини української науки та підтримувати благодійний проєкт.

Нагадаємо, результати НМТ абітурієнти можуть дізнатись на і нформаційних сторінках