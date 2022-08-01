    
Главная Новини Харкова Суспільство В Україні створили платформу для популяризації української науки
01.08.2022  16:25   Віталій Хінєвіч

В Україні створили платформу для популяризації української науки

«Вільна Наука» запрошує до співпраці науковців та журналістів.

інтернет платформа
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.
 
Нещодавно в Україні запрацював сайт «Вільна Наука» для популяризації української науки.
 
За допомогою сайту, наукові інститути та установи можуть з легкістю розповідати про свої відкриття та публікувати пресрелізи, а журналісти – отримувати контакт з представниками наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості.
 
Метою проєкту є створення нових можливостей для:
 
  • учених (щодо популяризації результатів);
  • журналістів (щодо уточнення результатів і перевірки трактувань наукових доробків українських вчених);
  • українських і міжнародних інвесторів (для ознайомлення з практичними доробками вчених).
Також читачі можуть дізнаватись новини української науки та підтримувати благодійний проєкт.
 
Нагадаємо, результати НМТ абітурієнти можуть дізнатись на інформаційних сторінках.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  платформа, наука
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.06 Медицина В Украине создали платформу «Береги себя» 03.04 Освіта Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о том, что карантин в школах якобы продлен до 15 мая 12.04 Надзвичайні події На железнодорожных путях под Харьковом очередная жертва
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 