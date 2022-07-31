31.07.2022 17:25 Віталій Хінєвіч

Результати НМТ абітурієнти можуть дізнатись на інформаційних сторінках

Абітурієнти отримають резльтати НМТ до 12 серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Повідомляється, що абітурієнти, які вже пройшли НМТ могли одразу після тестування бачити на екранах моніторів, скільки набрали тестових балів. Тож вступники могли самостійно визначити свої результати за шкалою 100–200 балів, попрацювавши з відповідними таблицями.

Варто відзначити, що для подання документів ВУЗів цього недостатньо: результати учасників мають бути опрацьовані, розміщені на їхніх інформаційних сторінках і згодом передані до ЄДЕБО.

Усі учасники основної сесії НМТ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 12 серпня, утім Український центр оцінювання якості освіти робить усе можливе, щоб очікування було не надто тривалим, тому приблизно через 7–8 днів після проходження окремим учасником / окремою учасницею тесту на його / її інформаційній сторінці буде показно результат і в тестових балах, і за шкалою 100–200 балів.

Приємною новиною для деяких учасників є те, що вони отримають на 1 бал з історії України більше, ніж бачили на своєму екрані, адже після опрацювання матеріалів в Центрі виявили технічну помилку, яка завадила правильне автоматичне визначення результатів.

Абітурієнтів закликают періодично заходити на свої інформаційні сторінки, щоб не пропустити важливої інформації. Учасникам, які ще не пройшли тестування, варто переглянути відео про користування онлайн-тестувальником ー воно допоможе уникнути зайвих хвилювань і отримати найвищий результат.