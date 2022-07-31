31.07.2022 16:55 Віталій Хінєвіч

МОЗ запустило Портал вакансій медичних працівників

Медичні працівники зможуть знайти вакансію скориставшись новим Порталом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров’я запустило Портал вакансій медичних працівників. Метою нового просту-допомогти кожному медику, який потребує роботи, знайти вакансію, що йому підходить. Ознайомитися з порталом можна за посиланням

«З початку повномасштабної війни з росією тисячі медичних працівників в Україні були змушені змінити місце проживання та відповідно – роботу. Для того, щоб полегшити пошук вакансій для медиків, ми вирішили зібрати їх усі в одному місці, на Порталі вакансій. Так, медпрацівникам не доведеться шукати інформацію на різних вебсайтах. Адже на портал можуть подавати свої вакансії заклади охорони здоров’я будь-якої форми власності», – пояснює Марія Карчевич, заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку.

На Порталі вакансій пошукачі можуть ознайомитися з усіма можливими опціями працевлаштування, додатковими перевагами та можливостями, щоб знайти роботу за своїм запитом. Зокрема, медики можуть фільтрувати вакансії за географією та шукати у тих регіонах, які їм найбільше підходять. Також можна обирати форму власності закладів, серед яких ведеться пошук.

У вакансії описані посадові обов’язки, кваліфікаційні вимоги, умови оплати праці та інші додаткові переваги (безкоштовне житло, проїзд, соціальний пакет тощо), які часто можуть додавати ваги вакансії, тому роботодавцям важливо заповнювати всі поля.

«Ми впевнені, що портал буде корисним і для медиків, які шукають роботу, тим більше - для тих, хто був змушений покинути домівку через війну. Тому закликаємо медзаклади і медиків долучатися до порталу, а ми зі своєї сторони будемо його удосконалювати», – підсумовує Марія Карчевич.

Важливо, що функціональність порталу буде розвиватися та доповнюватися. Зокрема, найближчим часом буде додана можливість створення кабінетів користувачів.