31.07.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Портал Дія Цифрова освіта представив курси з підтримки психологічного здоров’я

Курси створено для підтримати українців, що потерпають від війни і перебувають у стані постійного стресу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Для громадян України Дія. Цифрова освіта запустила курс « Психологічна підтримка себе та близьких для цивільни х» має формат освітнього серіалу, що складається з 14 серій тривалістю 4–8 хвилин кожна.

Курс спрямований, щоб допомогти людям:

зняти стрес та напругу в тілі;

допомогти дітям в екстремальних ситуаціях та дітям, що пережили жахи війни;

пережити горе;

впоратися з постійною тривогою;

підтримати близьких;

проводити арттерапію для дорослих та дітей тощо.

Для проходження курсу, необхідно прослухати вступ і відповісти на запитання тесту. Після цього відкриється доступ до наступного відео.

Курс « Робота з емоційним вигоранням » – це 15 серій тривалістю 5-11 хвилин. Він містить інформацію про те, як:

не стати жертвою, рятуючи інших;

повернути контакт із тілом, якщо ви втомилися;

наповнити себе ресурсами для нового дня;

допомогти собі, якщо перед очима страшні зображення війни;

впоратися з почуттям провини та психологічною втомою тощо;

подбати про здоров’я своє та близьких.

Мета цих освітніх серіалів – підтримати українців, що потерпають від війни, перебувають у стані постійного стресу, напруги, а іноді – відчаю, навчити підтримувати себе і своїх близьких у надскладні часи.

Курси створено Міністерством цифрової трансформації України в межах Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Над створенням Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки працює МОЗ України разом із партнерами за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Нагадаємо, в «Дії» можна замовити дублікати важливих документів.