21.07.2022 13:55 Віталій Хінєвіч

В «Дії» можна замовити дублікати важливих документів

Українці зможуть отримати дублікати документів за спрощеною схемою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Повідомляється, що відтепер українці можуть подати заяву на порталі Дія для отримання дублікатів свідоцтв або витягів:

про народження;

про смерть;

про зміну імені;

про реєстрацію шлюбу;

про розірвання шлюбу.

Раніше, щоб отримати документ повторно, потрібно було двічі сходити до ДРАЦС. Відстояти чергу, заповнити заяву, а наступного дня знову йти до ДРАЦС та знову стояти в чергах, щоб забрати документ. Тепер достатньо заповнити заявку та забрати документ впродовж трьох днів у ДРАЦС або замовити доставку Укрпоштою додому.

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