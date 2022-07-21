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21.07.2022  13:55   Віталій Хінєвіч

В «Дії» можна замовити дублікати важливих документів

Українці зможуть отримати дублікати документів за спрощеною схемою.

дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
Повідомляється, що відтепер українці можуть подати заяву на порталі Дія для отримання дублікатів свідоцтв або витягів: 
 
  • про народження;
  • про смерть;
  • про зміну імені;
  • про реєстрацію шлюбу;
  • про розірвання шлюбу.
Раніше, щоб отримати документ повторно, потрібно було двічі сходити до ДРАЦС. Відстояти чергу, заповнити заяву, а наступного дня знову йти до ДРАЦС та знову стояти в чергах, щоб забрати документ. Тепер достатньо заповнити заявку та забрати документ впродовж трьох днів у ДРАЦС або замовити доставку Укрпоштою додому. 
 
Послуги реалізовані Мінцифрою у співпраці з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.
 
Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія
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