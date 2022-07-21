НБУ підвищив офіційний курс долара

Нацбанк України зафіксував офіційний курс гривні до долара США на новому рівні.
Про це йдеться на сайті НБУ, передає РЕДПОСТ. З 9:00 21 липня 2022 року офіційний курс гривні до долара США становить 36,5686 грн/дол, зростання склало на 25%.
«Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення та підтримати стійкість економіки в умовах війни», – відзначили у Нацбанку.
Офіційний курс гривні до долара США й надалі буде фіксованим. Умови встановлення курсу продажу та купівлі валюти в готівковому і безготівковому сегментах ринку залишаються незмінними.
Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.
Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.
Також регулятор вжив низку додаткових заходів для збалансування попиту та пропозиції на валютному ринку.
По-перше, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, що зменшить попит на неї та тиск на обмінний курс у готівковому сегменті валютного ринку.
По-друге, Національний банк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями.
Так, із 21 липня:
Правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.
Також із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.
По-третє, змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків. Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти. Нова норма набере чинності з 1 серпня 2022 року.
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