21.07.2022 13:25 Віталій Хінєвіч

Для абітурієнтів анонсовано додатковий період для реєстрації на НМТ

Українські вступники, які не змогли зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, матимуть змогу це зробити в серпня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Наказом Міністерства освіти і науки України унесено зміни до Календарного плану організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту і передбачено спеціальний період реєстрації для участі в НМТ.

Щоб узяти участь у спеціальній сесії НМТ, вступникам, які ще не зареєструвалися для участі в тестуванні, потрібно:

12-15 серпня створити реєстраційну картку , бланк якої автоматично формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на вебсайті УЦОЯО. Сформувати комплект документів, що містить оформлену реєстраційну картку, копію паспорта, копію документа про повну загальну середню освіту (за потреби медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою № 086-3/о), і надіслати його до того регіонального центру оцінювання якості освіти, адресу якого зазначено в контрольно-інформаційному листі, сформованому разом із реєстраційною карткою.

Якщо абітурієнт немає змоги скористатися засобами поштового зв’язку, документи можна надіслати на електронну адресу відповідного регіонального центру, вказану в реєстраційному повідомленні. У темі листа слід зазначити своє прізвище, а також те, що це реєстраційні документи. Наприклад: Шевченко_реєстраційні документи;

25-30 серпня - на Інформаційній сторінці учасника вибрати населений пункт для проходження НМТ;

5-7 вересня - остаточно визначатися з вибором населеного пункту для проходження НМТ, указати його назву на Інформаційній сторінці;

до 10 вересня - отримати запрошення з інформацією про місце розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування;

12-16 вересня - взяти участь у спеціальній сесії НМТ.