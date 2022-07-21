Ситуація з виїздом із України 21 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 21 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 20 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 39 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували понад 35 тисяч осіб, майже 32 тисячі з них – громадяни України.
Нагадаємо, з 20 липня українські перевізники можуть без дозволів на ТЗ класу ЄВРО-3 в’їхати в такі країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чехія.
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