21.07.2022 13:05 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 21 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Станом на 12.00 21 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 8 легкових авто;

«Рава-Руська» - 80 легкових авто, 5 автобусів;

«Грушів» - 50 легкових авто;

«Шегині» - 120 легкових авто;

«Смільниця» - 10 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 5 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 10 легкових авто, 5 автобусів.

Румунія:

«Порубне» - 70 легкових авто.

За добу 20 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та 17 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 39 тисяч осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували понад 35 тисяч осіб, майже 32 тисячі з них – громадяни України.

Нагадаємо, з 20 липня українські перевізники можуть без дозволів на ТЗ класу ЄВРО-3 в’їхати в такі країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чехія.