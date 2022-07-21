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21.07.2022  11:50   Віталій Хінєвіч

Польща дозволила в'їзд українським перевізникам класу Євро-3

Українські вантажівки можуть перетнути без дозволу кордон на ТЗ класу ЄВРО-3.

Польша
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укртрансбезпека.
 
Повідомляється, що після підписання Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом, до переліку країн з дозволеним в’їздом ТЗ класу Євро-3 додалася Польща. 
 
З 20 липня українські перевізники можуть без дозволів на ТЗ класу ЄВРО-3 в’їхати в такі країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чехія.
 
Міністерство інфраструктури України веде переговори про допуск ТЗ класу ЄВРО-3 з представниками Франції та Швеції. 
 
Варто зазначити, що виконання не передбачених Угодою перевезень здійснюється за відповідними дозволами, на яких зазначено вимоги до класу екологічності ТЗ.
 
Нагадаємо, українці зможуть отримати Карту поляка за спрощенною процедурою.
 
Источник:   Укртрансбезпека
 Тэги:  польша
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