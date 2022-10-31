31.10.2022 18:57 Дмитро Колонєй

Мы чувствуем поддержу со стороны Польши и других европейских стран - Ігор Терехов

Допомога з боку Польщі обговорювалася на зустрічі мера Харкова Ігоря Терехова з депутатами Краківської міської ради Лукашем Вантухом та Анжеєм Хавранеком.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, представники Польщі привезли до Харкова 30 комп'ютерів для дітей та дізналися про потреби харків'ян.

Ігор Терехов зазначив, що місту необхідні генератори та продукти харчування.

«Утром были обстрелы, пострадали инфраструктурные объекты. Сейчас мы работаем над восстановлением электроснабжения. Такая ситуация - на протяжении всей войны. Генераторы очень важны в это время», - зазначив мер Харкова.

Також поляки запропонували організувати передачу питної води для містян. Ігор Терехов повідомив, що в години, коли немає світла та водопостачання, така допомога знадобилася б.

«Мы чувствуем поддержу со стороны Польши и других европейских стран. Мы работаем, чтобы как можно скорее победить. Я благодарен представителям власти Польши, жителям Кракова и других городов за позицию в этой войне», - наголосив Ігор Терехов.

Також депутати Краківської міськради повідомили, що перед Харковом відвідали Київ, Чорнобиль та Одесу. В Україну вони планують повернутися приблизно за два тижні з допомогою, яка потрібна людям. Вони наголосили, що працюють на волонтерських засадах. Наприклад, у Кракові започаткували благодійну організацію, яка вже зібрала 1,5 млн злотих на дрони та інші потреби української армії.