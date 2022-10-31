31.10.2022 18:29 Дмитро Колонєй

Інфраструктура Харківщини зазнала ворожих ракетних ударів (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 31 жовтня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.



Інфраструктура Харківщини зазнала ворожих ракетних ударів (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, загалом, противник завдав до 10 авіаційних ударів та здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, ворожих ракетних ударів зазнала інфраструктура в районах Київської, Полтавської, Запорізької, Харківської, Черкаської, Чернівецької та інших областей. Ворог атакував військові та цивільні інфраструктурні об’єкти 55 авіаційними керованими ракетами, 45 з яких наші захисники збили.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Зелене та Кам’янка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Греківка, Зарічне, Невське та Стельмахівка;

Авіація Сил оборони, протягом доби, завдала по ворогу 14 ударів. 12 з них - по районах зосередження озброєння та військової техніки; по взводному опорному пункту, а також позиції комплексу протиповітряної оборони противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 2 гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і 2 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти.