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31.10.2022  19:35   Дмитро Колонєй

Розстріляли автівку з цивільними: ще один злочин росіян на Харківщині (фото)

На Харківщині слідчі ексгумували рештки загиблих.


Нацполіція
Розстріляли впритул автівку з трьома цивільними в Ізюмі. Новини Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, колона окупантів 7 березня 2022 року зайшла в Ізюм. Їм назустріч в автівці їхали троє чоловіків. Нелюди розстріляли авто з цивільними. Троє чоловіків - батько з сином та їх знайомий загинули. 
 
31 жовтня 2022 року на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські зведеного загону вилучили рештки загиблих. 
 
Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення росії в Україну - виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56. 
 
Розстріляли впритул автівку з трьома цивільними в Ізюмі. Новини Харкова
 
Заступник начальника Ізюмського районного управління Тимур Тертишний поінформував, що після обстрілу автомобіль згорів. І рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями. 
 
На місці розстрілу автомобіля Форд Транзит, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативно група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований. 
 
Розстріляли впритул автівку з трьома цивільними в Ізюмі. Новини Харкова
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, убийство, харьков, изюм
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