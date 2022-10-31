31.10.2022 19:35 Дмитро Колонєй
Розстріляли автівку з цивільними: ще один злочин росіян на Харківщині (фото)
На Харківщині слідчі ексгумували рештки загиблих.
Нацполіція
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, колона окупантів 7 березня 2022 року зайшла в Ізюм. Їм назустріч в автівці їхали троє чоловіків. Нелюди розстріляли авто з цивільними. Троє чоловіків - батько з сином та їх знайомий загинули.
31 жовтня 2022 року на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські зведеного загону вилучили рештки загиблих.
Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення росії в Україну - виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56.
Заступник начальника Ізюмського районного управління Тимур Тертишний поінформував, що після обстрілу автомобіль згорів. І рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями.
На місці розстрілу автомобіля Форд Транзит, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативно група, криміналісти, експерти. Черговий злочин росіян ретельно задокументований.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення
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