21.07.2022 12:06 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 21 липня

Минулої доби офіційно зареєстровано 4 випадки зараження коронавірусом у Харкові.

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 4 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 307 655 осіб. Одужало 300 392 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 189 осіб.



Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 4 осіб (усі мешканці міста Харкова).



Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 20 липня.