21.07.2022 12:15 Виталий Хиневич

Харківські комунальники змінюють труби водопостачання

У Новобаварському районі відбувається заміна водопровідних труб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал.

Повідомляється, що 21 липня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу "Харківводопостачання" проводять перекладання ділянки трубопроводу на вул. Власенка.

«Ґрунтовно вивчивши та детально проаналізувавши технічний стан водоводу по вул. Власенка, було ухвалено рішення про заміну ділянки завдовжки 70 погонних метрів та діаметром 225 мм. Перекладання продовжується, і проводиться без відключення водопостачання, оскільки трубопровід забезпечує водою мешканців 40 багатоповерхових будинків. Зазначу й те, що на цій ділянці прокладено й інші комунікації міської інфраструктури. Тому доводиться діяти дуже акуратно, але завдяки вмінню та навичкам наших майстрів роботи йдуть чітко за графіком. Як і намічено, протягом кількох днів це важливе завдання буде виконане.

Паралельно активно працюємо над усуненням аварійних ситуацій, що виникають, на інших водоводах. Вчора оперативно ліквідували пошкодження на ділянках трубопроводів на вул. Тверській та вул. Виконкомівській», - наголосив начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євген Сальков.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт харків'ян просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення.

Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Окрім цього зазначається, що лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Нагадаємо, у Дергачах відновлено електропостачання у понад 2300 будинках.