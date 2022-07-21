Фото з місця артобстрілу Харкова вранці 21 липня

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз 21 людина отримала поранення, 2 - загинули.
Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Як зазначив голова ХОВА, постраждали - виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.
На місцях влучань працюють 14 бригад екстренки. Правоохоронні органи ретельно фіксують усі злочини окупантів проти населення.
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