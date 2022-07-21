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21.07.2022  12:25   Рита Парфенова

Фото з місця артобстрілу Харкова вранці 21 липня

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз 21 людина отримала поранення, 2 - загинули.


t.me/synegubov

Про це розповів голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Як зазначив голова ХОВА, постраждали - виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.

На місцях влучань працюють 14 бригад екстренки. Правоохоронні органи ретельно фіксують усі злочини окупантів проти населення.

Артобстріл Харкова вранці 21 липня

Артобстріл Харкова вранці 21 липня

Артобстріл Харкова вранці 21 липня

Артобстріл Харкова вранці 21 липня


 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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