Фото з місця артобстрілу Харкова вранці 21 липня

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Гороскоп на 21 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Вдалий день для вирішення фінансових питань, здійснення будь-яких задумів, що потребують рішучості. Все те, за що ви давно не наважувалися взятися, краще здійснити саме зараз.

Прогноз погоди у Харкові на 21 липня Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.