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21.07.2022  12:35   Віталій Хінєвіч

У ЄС погодили продовження санкцій проти росії

Країни ЄС продовжили дії санкцій проти росії до січня 2023 року.

Санкції проти рф
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Суспільне.
 
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що країни-члени ЄС погодили продовження санкцій проти росії.
 
"Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля. Це посилає потужний сигнал Москві: ми триматимемо високий тиск стільки, скільки потрібно", - написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
 
Санкції проти рф
 
Нагадаємо, окупанти 21 липня обстріляли Харків.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  санкции
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