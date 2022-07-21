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21.07.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

"Окупанти цілеспрямовано б'ють по скупченнях людей", - Ігор Терехов (відео)

Мер Харкова прокоментував обстріл міста, який стався 21 липня.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ
 
Ігор Терехов повідомив, що окупанти цілеспрямовано б'ють в місця скупчення людей. 
 
«Російський агресор цілеспрямовано б'є снарядами в місця скупчення людей. Вчора був обстріл зупинки громадського транспорту, сьогодні. У той час, коли люди їдуть на роботу, коли велике скупчення людей, окупанти спеціально, цілеспрямовано завдають ударів», - повідомив Ігор Терехов.
 
Крім цього Ігор Терехов зазначив, що російський агресор обстрілює місто Харків «Ураганами» та касетними боєприпасами.
 
«Це робиться спеціально та навмисно для того, щоб не дати людям нормально і повноцінно жити. Російський агресор намагається залякати харків'ян та місто Харків. Однак ці спроби невдалі. Сьогодні робиться все можливе, щоб місто Харків жило більш-менш повноцінним життям»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Наразі постаждалі, в результаті обстрілів, знаходяться у медичних закладах. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.
 
«21 особа отримала поранення, 2 особи загинуло. Постраждалі перебувають у лікарні. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. На жаль, є люди, які перебувають у дуже важному стані», - зазначив Ігор Терехов.
 
Читайте також: Фото з місця артобстрілу Харкова вранці 21 липня.
 
Тэги:  агрессия россии, харьков, игорь терехов
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