21.07.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

"Окупанти цілеспрямовано б'ють по скупченнях людей", - Ігор Терехов (відео)

Мер Харкова прокоментував обстріл міста, який стався 21 липня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Ігор Терехов повідомив, що окупанти цілеспрямовано б'ють в місця скупчення людей.

«Російський агресор цілеспрямовано б'є снарядами в місця скупчення людей. Вчора був обстріл зупинки громадського транспорту, сьогодні. У той час, коли люди їдуть на роботу, коли велике скупчення людей, окупанти спеціально, цілеспрямовано завдають ударів», - повідомив Ігор Терехов.

Крім цього Ігор Терехов зазначив, що російський агресор обстрілює місто Харків «Ураганами» та касетними боєприпасами.

«Це робиться спеціально та навмисно для того, щоб не дати людям нормально і повноцінно жити. Російський агресор намагається залякати харків'ян та місто Харків. Однак ці спроби невдалі. Сьогодні робиться все можливе, щоб місто Харків жило більш-менш повноцінним життям»,- повідомив Ігор Терехов.

Наразі постаждалі, в результаті обстрілів, знаходяться у медичних закладах. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

«21 особа отримала поранення, 2 особи загинуло. Постраждалі перебувають у лікарні. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. На жаль, є люди, які перебувають у дуже важному стані», - зазначив Ігор Терехов.

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