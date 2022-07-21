"Окупанти цілеспрямовано б'ють по скупченнях людей", - Ігор Терехов (відео)

Ігор Терехов повідомив, що окупанти цілеспрямовано б'ють в місця скупчення людей.
«Російський агресор цілеспрямовано б'є снарядами в місця скупчення людей. Вчора був обстріл зупинки громадського транспорту, сьогодні. У той час, коли люди їдуть на роботу, коли велике скупчення людей, окупанти спеціально, цілеспрямовано завдають ударів», - повідомив Ігор Терехов.
Крім цього Ігор Терехов зазначив, що російський агресор обстрілює місто Харків «Ураганами» та касетними боєприпасами.
«Це робиться спеціально та навмисно для того, щоб не дати людям нормально і повноцінно жити. Російський агресор намагається залякати харків'ян та місто Харків. Однак ці спроби невдалі. Сьогодні робиться все можливе, щоб місто Харків жило більш-менш повноцінним життям»,- повідомив Ігор Терехов.
Наразі постаждалі, в результаті обстрілів, знаходяться у медичних закладах. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.
«21 особа отримала поранення, 2 особи загинуло. Постраждалі перебувають у лікарні. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу. На жаль, є люди, які перебувають у дуже важному стані», - зазначив Ігор Терехов.