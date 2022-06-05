05.06.2022 14:15 Виталий Хиневич

Санкции против россии: в ЕС разработали план отказа от российского газа

В ЕС намерены как можно скорее освободится от газа страны агрессора.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.

По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, это нужно сделать как можно скорее.

"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал Тьерри Бретон.

Кроме этого, он отметил, что путин годами делал все возможное, чтобы разделить Европу.

"Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины "Спутник", которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", - сказал Бретон.