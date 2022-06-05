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05.06.2022  14:15   Виталий Хиневич

Санкции против россии: в ЕС разработали план отказа от российского газа

В ЕС намерены как можно скорее освободится от газа страны агрессора.

Санкции против россии
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК-Украина.
 
Сообщается, что ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики. 
 
По словам еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона, это нужно сделать как можно скорее.
 
"Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект", - сказал Тьерри Бретон.
Кроме этого, он отметил, что путин годами делал все возможное, чтобы разделить Европу.
 
"Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины "Спутник", которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас", - сказал Бретон.
 
Напомним, шестой пакет санкций против россии приняли в ЕС.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  газ, санкции, ес
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