05.06.2022 14:08 Рита Парфенова

Ситуация с очередями в пунктах пропуска на западной границе Украины

За сутки 4 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 82 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает РЕДПОСТ.



Из Украины выехало более 38 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

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В Украину прибыли 43 тысячи человек, почти 39 тысяч из них – украинцы.



Оформлено 189 грузовиков с гуманитарной помощью.

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По состоянию на 12:00 5 июня очереди на выезд из Украины образовались в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша: «Краковец» - 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов

Словацкая Республика: «Ужгород» – 35 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Румыния: «Порубное» – 30 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

Напомним, уже более 20 дней количество возвращающихся украинцев превышает число выезжающих за границу.