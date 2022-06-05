Ситуация с очередями в пунктах пропуска на западной границе Украины

За сутки 4 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 82 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает РЕДПОСТ.
Из Украины выехало более 38 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
Читайте также: В Праге закрывается центр для регистрации украинских беженцев: названа причина
В Украину прибыли 43 тысячи человек, почти 39 тысяч из них – украинцы.
Оформлено 189 грузовиков с гуманитарной помощью.
Читайте также: Украинским беженцам в Польше прекращают выплату пособия
По состоянию на 12:00 5 июня очереди на выезд из Украины образовались в следующих пунктах пропуска:
Напомним, уже более 20 дней количество возвращающихся украинцев превышает число выезжающих за границу.
Комментариев: 0
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Весь день в Харькове будет облачным. Вечером ожидается дождь.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: