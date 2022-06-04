04.06.2022 12:35 Виталий Хиневич

В Праге закрывается центр для регистрации украинских беженцев: названа причина

Центр закрыт на неопределенный срок.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что с 15 июня 2022 года в районе Высочаны будет закрыт центр регистрации украинских беженцев.

По словам городского головы Праги Зденека Гржиба, количество беженцев из Украины превышено в 4 раза, по сравнению с другими регионами.

Город исчерпал свои возможности по приему беженцев, исходя из этого, было принято решение перенаправлять людей в другие свободные города и населенные пункты. Центр возобновит свою работу, после того как количество беженцев во всех регионах страны сравняется.

Кроме этого отмечается, что центр приема вынужденно перемещенных украинцев в Высочанах, обслуживал более 90 000 беженцев.