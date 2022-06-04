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04.06.2022  12:35   Виталий Хиневич

В Праге закрывается центр для регистрации украинских беженцев: названа причина

Центр закрыт на неопределенный срок.

Беженцы
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.
 
Сообщается, что с 15 июня 2022 года в районе Высочаны будет закрыт центр регистрации украинских беженцев.
 
По словам городского головы Праги Зденека Гржиба, количество беженцев из Украины превышено в 4 раза, по сравнению с другими регионами.
 
Город исчерпал свои возможности по приему беженцев, исходя из этого, было принято решение перенаправлять людей в другие свободные города и населенные пункты. Центр возобновит свою работу, после того как количество беженцев во всех регионах страны сравняется.
 
Кроме этого отмечается, что центр приема вынужденно перемещенных украинцев в Высочанах, обслуживал более 90 000 беженцев.
 
Напомним, украинским беженцам в Польше прекращают выплату пособия.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  прага, беженцы
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