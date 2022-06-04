Как коммунальщики возвращают водоснабжение в дома Салтовки (фото)

Восстановительные работы на наружных водоводах в Салтовском жилмассиве Харькова продолжаются.
В частности, на Северной Салтовке восстановлен разрушенный взрывом трубопровод диаметром 300 мм по ул. Дружбы Народов. Участковая бригада провела полный комплекс реставрационных работ с заменой технического оборудования, переложила 10 метров водовода, установила современный пожарный гидрант.
«Восстановление водоводов Салтовки ведется ежедневно, планово и масштабно. Сегодня в работе два объекта в данном районе. Начали земляные работы для дальнейшего устранения нештатной ситуации на сетях диаметром 150 мм по пр. Тракторостроителей. А также готовимся к ремонту водовода диаметром 300 мм по ул. Гвардейцев Широнинцев. Мы дали обещание нашим потребителям из Салтовки обеспечить их водой, и это обещание выполняем», – сообщил начальник Салтовского района службы внешних водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Вячеслав Глущенко.
Восстанавливают подачу воды и жителям Журавлевки. Вчера бригады Киевского района завершили ремонт на поврежденном участке трубопровода диаметром 300 мм по ул. Современной, а также привели в порядок 3 смотровых колодца. Сегодня реставрируют водовод диаметром 100 мм по ул. Металлургической.
В целом по Харькову за прошедшую пятницу коммунальщики устранили 5 нештатных ситуаций на трубопроводах и привели в порядок 8 смотровых колодцев. Сегодня в работе 11 объектов, восстановлением наружных сетей занимаются 16 ремонтных бригад.
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
Напомним, восстановление водоснабжения в домах Салтовского жилмассива находится на особом контроле.
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