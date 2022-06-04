Ситуация в Харькове на утро 4 июня: сводка ХОВА

Десять человек получили ранения за прошедшие сутки в результате действий российских оккупантов
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 4 июня, передает РЕДПОСТ.
Он сообщил, что в течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших.
К сожалению, до сих пор от действий захватчиков страдают дети. Прошедшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее 8 раненых. Еще 2 раненых в Харькове в результате обстрела окрестностей города.
В Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции.
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Утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Харькове небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков.
С 2021 года 4 июня в Украине установлен День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
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