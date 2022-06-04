04.06.2022 13:04 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 4 июня: сводка ХОВА

Десять человек получили ранения за прошедшие сутки в результате действий российских оккупантов

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 4 июня, передает РЕДПОСТ.

Он сообщил, что в течение суток враг обстреливал Барвенково в Изюмском районе и Циркуны в Харьковском. По Харьковскому району нанесен ракетный удар. Повреждены дома, но без пострадавших.

К сожалению, до сих пор от действий захватчиков страдают дети. Прошедшие сутки при обстреле Балаклеи ранения получил 11-летний ребенок. Всего в Балаклее 8 раненых. Еще 2 раненых в Харькове в результате обстрела окрестностей города.



В Харьковской области продолжаются бои. Враг пытался вести наступление на Барвенково и Святогорск. На Изюмщине враг наступал в направлении Вернополья и Богородичного. Все атаки отражены. Наши защитники удерживают позиции.