04.06.2022 13:10 Виталий Хиневич

Обращение Зеленского к украинцам: что остается за кадром

В окружении президента Украины рассказали, что остается за кадром ежедневных обращений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что в первые дни войны президент Украины Владимир Зеленский обращался к украинцам дважды в сутки, теперь один раз в сутки вечером.

По словам спикера президента Сергея Никифорова идея выходить на связь каждый день принадлежит Зеленскому. Чаще всего президент создает обращения из разных уголков своего офиса. Но бывают и исключения. И первый произошел в начале войны, когда пошли слухи, что украинский президент сбежал.

«Отговаривала служба безопасности. Очень сильно отговаривала, и сейчас отговаривают, ну, но это президент, ему не откажешь», — говорит спикер Сергей Никифоров об идее записать обращение на крыльце офиса.

А еще были обращения в Мариинском дворце. Из Святой Софии – поздравлял с Пасхой. Из центра разрушенной Бородянки – 8 мая в День памяти и примирения. Или из Крещатика – 9 мая.

«Все держится в секрете, все узнают в последний момент, даже члены команды. Это делается минимальным количеством людей», – рассказывают в Офисе.

Большинство креативных идей принадлежит именно Владимиру Зеленскому, уверяет его спикер. Хотя был момент, когда его замысел не поняли даже члены его команды.

Президент решил потролить Путина, который магическим чудом рукой не задевал микрофон во время встречи с представителями авиалинии РФ. Несколько дней подряд Зеленский в конце своего обращения намеренно поправлял микрофон.

«Он это сделал, а режиссер монтажа, потом монтировавший это видео, он этого не понял, и он это отрезал. Мы это потом пытались вернуть», – рассказывает Никифоров.

24 февраля президент в последний раз публично появился в рубашке и пиджаке. Сейчас официоз не ко времени, говорят в его Офисе.

Кроме этого, Зеленский решил не брить бороды до полной победы Украины. И даже совещался со своим спикером, у которого борода уже несколько лет.

«Еще даже, когда немного отрастил, у меня спрашивал: «Как тебе? Удобно с этим ходить? Потому что мне, говорит, не очень, ну, но такая ситуация», — вспоминает спикер.

Никифоров рассказывает, что основные месседжи своих обращений Зеленский формирует сам, редакторы делают завершенный текст и добавляют отрывки из указов. Все, чтобы перед сном страна услышала фирменное "Слава Украине!".