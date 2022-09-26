Володимир Зеленський поділився фотографіями зруйнованої Північної Салтівки

Президент України поділився світлинами зруйнованого житлового району Харкова.
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Бажання сьогодні переможуть розум, тож як ніколи легко йтиме на поводу у швидкоплинних забаганок. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив, тому намагайтеся уникати спілкування з малознайомими людьми
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ.
26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.
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