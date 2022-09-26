26.09.2022 13:40 Віталій Хінєвіч

Володимир Зеленський поділився фотографіями зруйнованої Північної Салтівки

Президент України поділився світлинами зруйнованого житлового району Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіційний канал Президента України.

Російські військові з початку повномасштабного вторгнення в Україну обстрілювали один із великих районів Харкова Північну Салтівку.

«Харків. Салтівка. Великий і мирний спальний район. Був таким, поки не прийшла Росія. Але жодна ракета не наблизить державу-терориста до її мети. Підкорення України не станеться. Натомість кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження»,- повідомив Володимир Зеленський.