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26.09.2022  13:40   Віталій Хінєвіч

Володимир Зеленський поділився фотографіями зруйнованої Північної Салтівки

Президент України поділився світлинами зруйнованого житлового району Харкова.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Офіційний канал Президента України.
 
Російські військові з початку повномасштабного вторгнення в Україну обстрілювали один із великих районів Харкова Північну Салтівку.
 
Харків
 
 «Харків. Салтівка. Великий і мирний спальний район. Був таким, поки не прийшла Росія. Але жодна ракета не наблизить державу-терориста до її мети. Підкорення України не станеться. Натомість кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до ще чіткішого історичного засудження»,- повідомив Володимир Зеленський.
 
Источник:   Володимир Зеленський
 Тэги:  харьков, зеленский
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