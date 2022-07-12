12.07.2022 11:20 Виталий Хиневич

Президент Украины присвоил почетный знак отличия городу Перемышль

В Польше появится город с почетным знаком отличия «Місто-рятівник».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Президента Украины.

Сообщается, что Владимир Зеленский присвоил почетный знак отличия «Місто-рятівник» городу Перемышль, Польша.

В указе Президента Украины сказано, что данную награду польский город получит за проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

Напомним, Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса полякам.