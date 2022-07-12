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12.07.2022  11:20   Виталий Хиневич

Президент Украины присвоил почетный знак отличия городу Перемышль

В Польше появится город с почетным знаком отличия «Місто-рятівник».

Украина-Польша
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Президента Украины.
 
Сообщается, что Владимир Зеленский присвоил почетный знак отличия «Місто-рятівник» городу Перемышль, Польша.
 
В указе Президента Украины сказано, что данную награду польский город получит за проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.
 
Напомним, Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса полякам.
 
Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  зеленский, польша
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