12.07.2022 11:20 Виталий Хиневич
Президент Украины присвоил почетный знак отличия городу Перемышль
В Польше появится город с почетным знаком отличия «Місто-рятівник».
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на сайт Президента Украины.
Сообщается, что Владимир Зеленский присвоил почетный знак отличия «Місто-рятівник» городу Перемышль, Польша.
В указе Президента Украины сказано, что данную награду польский город получит за проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с Украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим Родину в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.
Напомним, Зеленский направил в Верховную Раду законопроект
о предоставлении особого статуса полякам.
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