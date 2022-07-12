12.07.2022 11:35 Виталий Хиневич

NASA и Байден поделились уникальными снимками Вселенной

Из Белого дома в понедельник человечество впервые увидело то, что наблюдала космическая обсерватория.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что на мероприятии в Белом доме в понедельник вечером президент Байден представил изображение, которое NASA и астрономы представили как самый глубокий взгляд на прошлое нашей Вселенной.

Изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба — крупнейшим космическим телескопом из когда-либо построенных — показало далекий участок неба, на котором молодые галактики прожигали свой путь к видимости через 600 миллионов лет после Большого взрыва.

«Это самый старый задокументированный свет в истории Вселенной, появившийся 13 миллиардов — позвольте мне повторить еще раз, 13 миллиардов — лет назад»,- отметил Байден.