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12.07.2022  11:35   Виталий Хиневич

NASA и Байден поделились уникальными снимками Вселенной

Из Белого дома в понедельник человечество впервые увидело то, что наблюдала космическая обсерватория.

Снимки Вселенной
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на The New York Times.
 
Сообщается, что на мероприятии в Белом доме в понедельник вечером президент Байден представил изображение, которое NASA и астрономы представили как самый глубокий взгляд на прошлое нашей Вселенной.
 
Изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба — крупнейшим космическим телескопом из когда-либо построенных — показало далекий участок неба, на котором молодые галактики прожигали свой путь к видимости через 600 миллионов лет после Большого взрыва.
 
«Это самый старый задокументированный свет в истории Вселенной, появившийся 13 миллиардов — позвольте мне повторить еще раз, 13 миллиардов — лет назад»,- отметил Байден.
 
Напомним, жители Земли могли увидеть уникальное астрономическое явление.
 
Источник:   The New York Times
 Тэги:  nasa, байден, астрология
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